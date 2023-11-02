Израиль просит Германию, Францию и Италию предоставить госпитальные суда для палестинцев

Израиль обратился к Германии, Франции и Италии с просьбой предоставить госпитальные суда для лечения раненых из сектора Газы.

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью радиостанции Kan заявил посол Израиля в Германии Рон Просор, сообщает Tagesspiegel.

По его словам, эти корабли необходимы для лечения большого количества раненых палестинцев, которые въезжают в Египет из сектора Газы.

"Я еще не знаю, действительно ли это происходит. Мы попросили об этом. Я предполагаю, что это будет обсуждаться. В Европе есть тенденция помогать в гуманитарных вопросах любым возможным способом", – сказал он в интервью израильскому общественному вещателю.

Посол заявил, что Израиль пока не получил ответа от Италии. На прошлой неделе Франция заявила, что отправит корабль в восточное Средиземноморье для поддержки больниц в Газе.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Израиль и боевики ХАМАС должны приостановить боевые действия для освобождения заложников, но не поддержал полное прекращение огня.

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Израиль в пятницу, чтобы выразить солидарность с его борьбой против ХАМАС, но также подтвердить необходимость минимизации жертв среди палестинского гражданского населения.

Турецкие дипломатические источники сообщили, что Блинкен также посетит Турцию, но Госдеп этого не подтвердил.

По данным СМИ, США и Израиль обсуждают несколько вариантов контроля над сектором Газы после того, как израильским силам удастся вытеснить ХАМАС.