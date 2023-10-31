Исследование: Испания и Бельгия удвоили импорт российского сжиженного газа

С января по сентябрь 2023 года Европа импортировала примерно столько же российского сжиженного природного газа (СПГ), сколько она импортировала за аналогичный период прошлого года, но в некоторых странах наблюдался заметный рост.

Об этом говорится в отчете Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUObserver.

Испания и Бельгия удвоили импорт СПГ из России за этот период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как во Франции импорт российского СПГ вырос на 40 процентов.

Примерно 27% импортируемого Испанией СПГ за этот период поступило из России, а Бельгия еще больше полагалась на Россию, получив 37% своего СПГ. Франция, со своей стороны, получала 15 процентов своего СПГ из России.

После российского вторжения в Украину в феврале 2022 года ЕС пообещал сократить зависимость от российского ископаемого топлива, но быстро столкнулся с беспокойством, что он заменяет одну форму загрязнения другой.

Новые данные показывают, что европейские страны продолжают расширять инфраструктуру СПГ, даже несмотря на то, что спрос на СПГ и газ, как ожидается, снизится.

Европа увеличила свои мощности по приему СПГ: с начала 2022 года введено в эксплуатацию шесть новых СПГ-терминалов.

А планы по новым регазификационным СПГ-терминалам должны довести европейские мощности по приему СПГ до 406 млрд кубометров.

Однако, по прогнозам института, спрос на СПГ не превысит 150 млрд кубометров в 2030 году, что свидетельствует о потенциальном профиците.

"Снижение спроса на газ ставит под сомнение тезис о том, что Европе нужно больше СПГ-инфраструктуры для достижения целей энергетической безопасности. Данные показывают, что это не так", – сказала Ана Мария Яллер-Макаревич, энергетический аналитик IEEFA.

"Страны Европы рискуют обменять зависимость от российских трубопроводов на избыточную систему СПГ, которая еще больше подвергает континент волатильности цен", – добавила она.

Импорт СПГ из Соединенных Штатов резко вырос с 2022 года, сделав США главным поставщиком ЕС, на который приходится 46% от общего объема поставок в Евросоюз.

Зато Россия занимает второе место, обеспечивая 12% поставок СПГ для всего ЕС.

Среди стран-членов ЕС Испания является крупнейшим импортером российского СПГ, за ней следуют Франция и Бельгия.

В целом, согласно отчету IEEFA, ЕС потратил около 5,5 млрд евро на российский СПГ.

Напомним, Сейм Литвы поддержал запрет с ноября любого импорта, загрузки и дегазации российского сжиженного газа (СПГ) на всех объектах.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон весной призвала страны ЕС прекратить поставки российского СПГ. Она заявила, что компаниям не следует продлевать долгосрочные контракты после окончания текущих.

Примечательно, что Британия ввела запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2023 года.