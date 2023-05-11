ЕС призвал Грузию соблюдать санкции против российских авиарейсов

Европейский Союз призывает власти Грузии соблюдать санкции против российской авиационной отрасли, которые были введены после вторжения РФ в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

"Евросоюз призывает Грузию, которая стремится стать кандидатом на вступление в союз, следовать действующим европейским санкциям, как это делают другие партнеры ЕС. И подчеркиваем необходимость внимательно наблюдать за любыми попытками обойти санкции, особенно в авиасекторе", – сказал Стано.

Он также отметил, что Грузия не должна позволять российским самолетам прибывать в страну ради безопасности.

"Ведь из-за санкций 95% российского авиафлота невозможно модернизировать или отремонтировать, что необходимо делать в соответствии с международными стандартами безопасности", – добавил Стано.

На вопрос о безвизовом режиме для граждан Грузии, введенного Москвой, Стано отметил, что жители Грузии сами должны решать, пользоваться ли новым режимом и ЕС в этом вопросе не будет делать заявлений.

Напомним, 10 мая президент РФ Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и одновременно снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию

Представители официального Тбилиси приветствовали решение Москвы и объяснили это интересами тех граждан Грузии, которые проживают на территории России и у которых возникали сложности с приездом на родину.

В частности, глава МИД Илия Дарчиашвили отметил, что любое "ответственное" правительство должно приветствовать решение, которое облегчит "условия жизни" его граждан.

У здания грузинского МИД в среду вечером состоялся протест из-за реакции грузинских властей.