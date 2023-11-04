Стефанишина ожидает положительной оценки прогресса Украины на пути в ЕС

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина выразила уверенность, что оценка прогресса Украины на пути к вступлению в Евросоюз в отчете Еврокомиссии, который обнародуют 8 ноября, будет положительной.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она заявила в интервью ZN.ua.

"Это однозначно будет положительная оценка. Я это знаю, потому что постоянно взаимодействую с Европейской комиссией. Почти каждый месяц я информировала о нашем прогрессе", – отметила Стефанишина.

По ее словам, Украина подавала информацию не только по выполнению семи политических шагов, необходимых для открытия переговоров о вступлении, а в целом по всему блоку будущих переговоров и по всем 35 разделам.

"Поэтому я уверена в позитиве оценки Еврокомиссии. Конечно, что в отчете будут рекомендации по дальнейшим шагам в сфере реформ. Это, собственно, рекомендации на следующий год, и теперь они будут каждый год", – убеждена вице-премьер.

Она также выразила убеждение, что этот отчет продемонстрирует, что украинцы все время сами себя недооценивают и постоянно чувствуют себя несчастными, хотя как страна таковыми не являются.

"Когда украинский политик – я или кто-либо – выходит и говорит, что Украина – это развитая демократия, то с нас смеются и нам не верят. Говорят, посмотрите: там коррупция, печерский экс-прокурор гуляет свадьбу и так далее. Но этот отчет, подготовленный Еврокомиссией, даст объективную картинку, например, о том, что у нас всю историю независимости есть конкурентный открытый избирательный процесс", – заявила Стефанишина.

"Были попытки фальсификации, мы меняли законодательство, – это все было публично, это все разоблачалось. Так же относительно других сфер: будет признание достижений, проблемные моменты и сформулированы рекомендации", – резюмировала вице-премьер.

Сегодня, 4 ноября, проходит визит президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев перед публикацией отчета о прогрессе Украины на пути к членству в ЕС, который ожидается 8 ноября.

О вероятном визите президента Еврокомиссии в Украину стало известно на прошлой неделе. В СМИ предположили, что это может свидетельствовать о положительной оценке прогресса Киева в "кандидатских" реформах.

Напомним, по неофициальным данным, Еврокомиссия готовится обнародовать 8 ноября положительную оценку прогресса Украины в реформах, которые она должна выполнить для дальнейшего движения в ЕС, однако эта оценка может содержать дополнительные условия.