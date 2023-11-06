СМИ: ЕС поддержит переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой, Грузия получит "кандидата"

Европейский Союз, вероятно, поддержит начало переговоров о вступлении для Украины и Молдовы и предоставит Грузии статус кандидата на членство, но с определенными условиями.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

По данным Джозвяка, предварительное решение приняли руководители офисов еврокомиссаров, представляющих все 27 государств-членов ЕС, на встрече в понедельник, посвященной расширению.

"Завтра продолжатся переговоры по финальным деталям, но основные предпосылки уже понятны: по Украине и Молдове – открыть переговоры о вступлении в ЕС (вероятно, в марте 2024-го; по Грузии – предоставить статус кандидата с условиями для перехода к следующему шагу", – написал он.

heads of cabinet of the 27 European Commissioners met today to discuss EU enlargement. talks continue tomorrow on final touches but basic premise clear:

🇺🇦&🇲🇩to open EU accession talks (likely in March '24)

🇬🇪 getting candidate status with conditions to move to next step. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 6, 2023

Напомним, по неофициальным данным, Еврокомиссия готовится обнародовать 8 ноября положительную оценку прогресса Украины в реформах для дальнейшего движения в ЕС, однако эта оценка может содержать дополнительные условия.

Молдова, которая получила "кандидатский" статус вместе с Украиной в прошлом году, также стремится начать переговоры о вступлении как можно быстрее.

Грузия же хочет получить статус кандидата на вступление в ЕС. В то же время в Евросоюзе ожидают, что страны, которые стремятся стать членами ЕС, будут согласовывать с ним свою внешнюю политику, в частности, в вопросе санкций.