Испанская полиция в понедельник вечером применила дубинки против группы людей, которые протестовали возле штаб-квартиры правящей Социалистической партии в Мадриде против предложенного закона об амнистии для каталонских сепаратистов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Стычки привели к хаотичным сцен, когда люди бежали среди дыма и мусорных контейнеров, выброшенных на улицы.

По сообщениям местных СМИ, в акции протеста приняли участие около 4 000 человек, в том числе лидер испанской ультраправой партии Vox Сантьяго Абаскаль, и по меньшей мере один человек был задержан. Некоторые протестующие применили слезоточивый газ, сообщил общественный вещатель TVE.

фото EFE

Полиция применила резиновые пули и дымовые баллончики для разгона толпы, поскольку люди в ней пытались снести переносные заборы, защищавшие штаб-квартиру социалистов, и бросал бутылки в полицейских.

Закон об амнистии был предложен исполняющим обязанности премьер-министра-социалиста Педро Санчесом, который пытается сформировать правительство после июльских выборов, не выявивших явного победителя, в обмен на поддержку двух каталонских сепаратистских партий. Самым известным бенефициаром будет Карлес Пучдемон, который возглавлял неудачную попытку Каталонии получить независимость в 2017 году.

Социалисты приближаются к переговорам с партией Пучдемона, Junts, в то время как предложенный закон подвергся жесткой критике со стороны консервативных партий и судей, которые обвиняют Санчеса в том, что он ставит под угрозу верховенство права.

Завернутые в испанские флаги, некоторые протестующие скандировали "Санчеса в тюрьму" и "Пучдемона в тюрьму", а другие держали плакат с надписью "Испанцы имеют право и обязанность защищать Испанию".

Суд Мадрида в понедельник объявил о расследовании в отношении лидера каталонских сепаратистов Карлоса Пучдемона и еще 10 человек по делу о тайной организации "Демократическое цунами", которую считают причастной к организации ряда протестов против испанского правительства.

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