У Мадриді - сутички між поліцією і незгодними з амністією каталонських сепаратистів

Іспанська поліція в понеділок ввечері застосувала кийки проти групи людей, які протестували біля штаб-квартири правлячої Соціалістичної партії в Мадриді проти запропонованого закону про амністію для каталонських сепаратистів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Сутички призвели до хаотичних сцен, коли люди бігли серед диму і сміттєвих контейнерів, викинутих на вулиці.

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За повідомленнями місцевих ЗМІ, в акції протесту взяли участь близько 4 000 осіб, в тому числі лідер іспанської ультраправої партії Vox Сантьяго Абаскаль, і щонайменше одна людина була затримана. Деякі протестувальники застосували сльозогінний газ, повідомив суспільний мовник TVE.

Поліція застосувала гумові кулі і димові балончики для розгону натовпу, оскільки люди в ньому намагалися знести переносні паркани, що захищали штаб-квартиру соціалістів, і кидав пляшки в поліцейських.

Закон про амністію був запропонований виконувачем обов'язків прем'єр-міністра-соціаліста Педро Санчесом, який намагається сформувати уряд після липневих виборів, що не виявили явного переможця, в обмін на підтримку двох каталонських сепаратистських партій. Найвідомішим бенефіціаром буде Карлес Пучдемон, який очолював невдалу спробу Каталонії здобути незалежність у 2017 році.

Соціалісти наближаються до переговорів з партією Пучдемона, Junts, в той час як запропонований закон піддався жорсткій критиці з боку консервативних партій і суддів, які звинувачують Санчеса в тому, що він ставить під загрозу верховенство права.

Загорнуті в іспанські прапори, деякі протестувальники скандували "Санчеса до в'язниці" і "Пучдемона до в'язниці", а інші тримали плакат з написом "Іспанці мають право і обов'язок захищати Іспанію".

Суд Мадрида в понеділок оголосив про розслідування стосовно лідера каталонських сепаратистів Карлоса Пучдемона і ще 10 людей у справі про таємну організацію "Демократичне цунамі", яку вважають причетною до організації низки протестів проти іспанського уряду.

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