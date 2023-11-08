В Северной Македонии демонтировали плиту с картой "Великой Албании"

Скандальную мраморную плиту с картой "Великой Албании", включавшей часть Северной Македонии, демонтировали в музее Армии национального освобождения после его открытия в эти выходные в македонском селе Сопот вблизи города Куманово.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Kanal5.

Этому предшествовала бурная реакция общественности, которая выражала опасения, что этот шаг может спровоцировать межэтническую напряженность. Сейчас на месте плиты остался лишь камень, а сам музей закрыт.

Kanal5

О мемориальном комплексе сообщил северомакедонский политик албанского происхождения Али Ахмети, который был одним из основателей проалбанской Армии освобождения Косово, которая вела боевые действия на территории Северной Македонии.

После прекращения конфликта в Северной Македонии Ахмети основал политическую партию Демократический союз за интеграцию (ДУИ), которая сейчас входит в правящую коалицию.

По словам премьера Северной Македонии Димитара Ковачевского, нанесение такой карты опоздало на 145 лет, поэтому она не является актуальной.

Открытие музея осудил и мэр Куманово Максим Димитриевский, заявив, что такие мероприятия направлены на разжигание межнационального напряжения в стране.

Ранее партия Демократический союз за интеграцию, представляющая этническое албанское меньшинство Северной Македонии, предложила вывести своих министров из правительства, чтобы удовлетворить требование оппозиции и таким образом способствовать будущему вступлению в Евросоюз.

19 июля 2022 года Северная Македония открыла переговоры о вступлении с Европейским Союзом.