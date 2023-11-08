У Північній Македонії демонтували плиту з картою "Великої Албанії"

Скандальну мармурову плиту з картою "Великої Албанії", що включала частину Північної Македонії, демонтували у музеї Армії національного визволення після його відкриття цими вихідними в македонському селі Сопот поблизу міста Куманово.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Kanal5.

Цьому передувала бурхлива реакція громадськості, яка висловлювала побоювання, що цей крок може спровокувати міжетнічну напруженість. Зараз на місці плити залишився лише камінь, а сам музей зачинений.

Kanal5

Про меморіальний комплекс повідомив північномакедонський політик албанського походження Алі Ахметі, який був одним із засновників проалбанської Армії визволення Косова, що вела бойові дії на території Північної Македонії.

Після припинення конфлікту в Північній Македонії Ахметі заснував політичну партію Демократичний союз за інтеграцію (ДУИ), яка зараз входить в керівну коаліцію.

За словами прем'єра Північної Македонії Димитара Ковачевського, нанесення такої карти запізнилося на 145 років, тому вона не є актуальною.

Відкриття музею засудив і мер Куманова Максим Дімітрієвський, заявивши, що такі заходи спрямовані на розпалювання міжнаціональної напруги в країні.

Раніше партія Демократичний союз за інтеграцію, що представляє етнічну албанську меншину Північної Македонії, запропонувала вивести своїх міністрів з уряду, щоб задовольнити вимогу опозиції та таким чином сприяти майбутньому вступу до Євросоюзу.

19 липня 2022 року Північна Македонія відкрила переговори про вступ з Європейським Союзом.