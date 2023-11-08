Еврокомиссия предлагает предоставить Грузии статус кандидата с условиями

Европейский Союз поддержал предоставление Грузии статуса кандидата на членство, но с определенными условиями.

Об этом заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата с условиями проведения реформ для перехода к следующему шагу.

"Еврокомиссия рекомендует предоставить Грузии статус кандидата с той точки зрения, что необходимо провести некоторые реформы", – заявила фон дер Ляйен.

В прошлом году Европейский совет отказался предоставлять Грузии статус кандидата на членство в ЕС, ограничившись признанием европейской перспективы.

Напомним, в Евросоюзе ожидают, что страны, которые стремятся стать членами ЕС, будут согласовывать с ним свою внешнюю политику, в частности в вопросе санкций.

По неофициальным данным, Еврокомиссия планировала рекомендовать лидерам ЕС предоставить кандидатство Грузии, но "с определенными условиями для перехода к следующему шагу" – открытию переговоров.