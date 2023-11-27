Глава МИД Литвы: если не обеспечим победу Украины, РФ начнет готовиться к новой войне

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис обеспокоен, что если у западных союзников не хватит политической воли помочь Украине победить, Россия воспримет это как свою победу, начнет готовиться к новой войне и жертвой агрессии может стать любой из ее соседей.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT, об этом он сказал в интервью ELTA.

Ландсбергис в течение интервью акцентирует, что в мире наступает новая геополитическая реальность, поэтому страна должна готовиться к плохим и худшим сценариям, с которыми может столкнуться в будущем. Он обеспокоен тем, что, по его видению, далеко не все союзники воспринимают борьбу Украины как ту, где определяется и их собственное будущее.

"Если Запад не обеспечит победу Украины, Путин получит возможность заявить о своей победе и начать готовиться к новой войне. И эта война может быть где угодно", – отметил Ландсбергис.

Он раскритиковал тех, кто убежден, что война Кремля против Украины является последней и если в ней договориться о перемирии, то мир будет постоянным.

"Это уже третья война (России против своих соседей – Ред.) Кто бы ни говорил, что вот это уже точно конец, они либо не понимают, о чем говорят, либо врут, чтобы успокоить общество. 2008 год тоже был "концом", и 2014 год был "концом"... Сейчас стоит вопрос лишь о том, насколько мы все на восточном фланге готовы к новому удару. Россия может восстановить силы, хотя и выглядит, что она получила удар и потеряла огромное количество людей", – отметил Ландсбергис.

Глава МИД Литвы также раскритиковал заявления, что Украина сама должна определять, что для нее будет победой.

"Это решение зависит не от украинцев. Украинцы готовы бороться, пока украинский флаг подняли бы над Ласточкиным гнездом в Крыму, до освобождения Донецка и Луганска, до возвращения всех территорий в международно признанных границах. Но они смогут сделать это только при условии, если мы поможем. Если наша помощь остановится, им придется останавливаться. Это наша ответственность", – подчеркнул Ландсбергис.

Ландсбергис напомнил, как за последние полтора года начала вооружаться Польша, и считает, что Литве также следует пересмотреть свою концепцию нацбезопасности, чтобы быть лучше готовой к возможным вызовам.

"Хочу верить, что наша страна больше не окажется один на один, как в 1939 году. Тогда у нас не было союзников. Сейчас мы являемся частью самого мощного блока в мире.

Наши альянсы ждут испытания – в этом я не сомневаюсь. Особенно если Украине не помогут победить. Тогда Россия получит возможность испытывать эти альянсы всеми возможными способами – военными и другими. Поэтому мы должны оценить, что можно изменить, как можно улучшить нашу безопасность", – отметил Габриелюс Ландсбергис.

Напомним, ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал Ландсбергиса "сесть и успокоиться" после того, как тот в интервью заявил, что нападение России на страны Балтии и других членов НАТО – лишь вопрос времени.

Между тем президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что Москва действительно может начать агрессию против стран восточного фланга НАТО в будущем, если воспримет развязку в войне в Украине как свою победу.