Чешские депутаты продлили временную защиту для украинских беженцев

Нижняя палата парламента Чехии одобрила продление временной защиты для людей, которые покинули Украину из-за войны, до конца марта 2025 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Novinky.

В пятницу депутаты приняли "lex Ukraine six". Это означает, что украинские беженцы могут продлить свою временную защиту в Чехии еще на год, то есть до конца марта 2025 года. Документ после этого перейдет в Сенат, после чего его должен подписать президент.

"Основная цель предложения – создать механизм продления защиты до конца марта 2025 года, что является общеевропейским решением, на которое мы реагируем в нашей правовой системе", – заявил на пленарном заседании министр внутренних дел Вит Ракушан.

Временная защита позволяет украинским беженцам получить доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию или рынку труда.

Сначала украинцы должны будут зарегистрироваться онлайн до 15 марта следующего года. Вместе с тем они бронируют дату личного визита в Министерство внутренних дел. Там они получат визовую наклейку, которую затем будут использовать для подтверждения временной защиты.

В то же время поправкой депутаты ограничивают время пребывания беженцев в бесплатном временном жилье.

За принятие проекта проголосовали представители коалиции и оппозиционного движения ANO. Правое движение SPD не смогло протолкнуть отклонение законопроекта.

Страны ЕС договорились продлить механизм временной защиты для беженцев из Украины на один год – с 4 марта 2024 года до 4 марта 2025 года.

На этой неделе нижняя палата парламента Чехии одобрила продление миссии по обучению украинских военных в следующем году.