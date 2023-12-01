Чеські депутати продовжили тимчасовий захист для українських біженців

Нижня палата парламенту Чехії схвалила продовження тимчасового захисту для людей, які залишили Україну через війну, до кінця березня 2025 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Novinky.

У п'ятницю депутати ухвалили "lex Ukraine six". Це означає, що українські біженці можуть продовжити свій тимчасовий захист у Чехії ще на рік, тобто до кінця березня 2025 року. Документ після цього перейде до Сенату, після чого його має підписати президент.

"Основна мета пропозиції – створити механізм продовження захисту до кінця березня 2025 року, що є загальноєвропейським рішенням, на яке ми реагуємо в нашій правовій системі", – заявив на пленарному засіданні міністр внутрішніх справ Віт Ракушан.

Тимчасовий захист дозволяє українським біженцям отримати доступ до державного медичного страхування, освіти або ринку праці.

Спочатку українці повинні будуть зареєструватися онлайн до 15 березня наступного року. Разом з тим вони бронюють дату особистого візиту до Міністерства внутрішніх справ. Там вони отримають візову наліпку, яку потім використовуватимуть для підтвердження тимчасового захисту.

Водночас поправкою депутати обмежують час перебування біженців у безоплатному тимчасовому житлі.

За прийняття проєкту проголосували представники коаліції та опозиційного руху ANO. Правий рух SPD не зміг проштовхнути відхилення законопроєкту.

Раніше країни ЄС домовились продовжити механізм тимчасового захисту для біженців з України на один рік – з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року.

Цього тижня нижня палата парламенту Чехії схвалила продовження місії з навчання українських військових у наступному році.