Италия и Испания развернули свои истребители в рамках миссии воздушной полиции НАТО

Подразделения истребителей Eurofighter Typhoon Италии и Испании сменили воздушные силы Португалии, Румынии и Великобритании в рамках миссии воздушной полиции НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу НАТО.

"На авиабазе Шяуляй Италия 3 августа приняла эстафету от Португалии и Румынии в рамках балтийской миссии воздушной полиции. Итальянские Eurofighter после восьми месяцев развертывания в рамках усиленной миссии НАТО в Румынии теперь будут защищать небо Эстонии, Латвии и Литвы в ближайшие четыре месяца", – говорится в сообщении.

Италия уже в девятый раз разворачивает свои истребители в Балтийском регионе в дополнение к защите неба над Албанией, Черногорией и Словенией в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства.

В тот же день подразделение Typhoon Королевских ВВС Великобритании передало свою миссию испанским истребителям Eurofighters.

Миссия воздушной полиции НАТО была создана в 2004 году. Основная ее задача – защита воздушного пространства Латвии, Литвы, Эстонии. Эту миссию выполняют поочередно страны-члены Альянса.

Напомним, 3 августа Военно-воздушные силы Германии отправили шесть истребителей Eurofighter и около трех десятков военнослужащих в Исландию для участия в учениях Rapid Viking 2023 под эгидой НАТО.

Это впервые за более чем десять лет немецкая авиация дислоцирована в Исландии.