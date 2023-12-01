В Германии призвали продлить перемирие между Израилем и ХАМАС на фоне возобновления боев

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала к продолжению временного прекращения огня между Израилем и ХАМАС в связи с возобновлением боевых действий в секторе Газа.

Ее заявление приводит Tagesschau, сообщает "Европейская правда".

"В эти минуты мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить продолжение гуманитарного перемирия", – отметила глава немецкого МИД.

По ее словам, перемирие важно для освобождения всех заложников и "облегчения страданий палестинцев".

"Израиль никогда не сможет жить в безопасности, если с террором не бороться. И в то же время безопасность для Израиля может быть только тогда, когда палестинцы также будут иметь перспективы будущего", – добавила Бербок.

Она подчеркнула, что успешное будущее на Ближнем Востоке возможно только тогда, когда у ХАМАС больше не будет шансов на восстановление.

"ХАМАС больше не должен представлять экзистенциальную угрозу для Израиля. ХАМАС должен сложить оружие. Это единственный способ открыть политический горизонт для решения о двух государствах... каким бы нереалистичным это ни казалось сегодня", – сказала Бербок.

В семь часов утра 24 ноября между Израилем и боевиками ХАМАС началось четырехдневное перемирие. В понедельник Катар как посредник успешно провел переговоры по соглашению между Израилем и ХАМАС о продлении четырехдневного перемирия между ними еще на два дня.

Утром 30 ноября Армия обороны Израиля заявила о продолжении перемирия с ХАМАС.

Утром 1 декабря пресс-служба армии Израиля проинформировала, что ХАМАС нарушил перемирие в секторе Газы и открыл огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия.