Разведка Британии объяснила, что означает возобновление ракетных ударов РФ с Ту-95

В Минобороны Великобритании считают, что Россия начала свою более согласованную кампанию воздушных ударов для того, чтобы разрушить энергетическую инфраструктуру Украины.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании 10 декабря по российско-украинской войне, пишет "Европейская правда".

В разведке напомнили, что ночью 7 декабря 2023 года российские ВВС впервые с 21 сентября 2023 года нанесли мощную волну ударов по Киеву и центральной Украине с использованием своего парка тяжелых бомбардировщиков.

Эти самолеты, скорее всего, Ту-95, запустили не менее 16 крылатых ракет воздушного базирования из своей типичной операционной зоны над Каспийским морем.

Ракетами, вероятнее всего, были AS-23a KODIAK (натовское обозначение для ракет Х-101, Х-102). Россия почти наверняка накапливала эти ракеты для использования в зимней кампании, отметили британские аналитики.

"Вероятно, это было началом более скоординированной кампании России, направленной на разрушение энергетической инфраструктуры Украины", – говорится в обзоре.

Однако, по первым сообщениям, большинство этих ракет успешно перехватила украинская противовоздушная оборона, отметили аналитики.

Несмотря на гибель одного гражданского повреждения в результате атаки в настоящее время являются минимальными, добавили в Минобороны Великобритании.

Ранее в МО Великобритании утверждали, что логистические проблемы Черноморского флота РФ в Новороссийске влияют на ее способность бить по Украине крылатыми ракетами.