Розвідка Британії пояснила, що означає поновлення ракетних ударів РФ з Ту-95

У Міноборони Британії вважають, що Росія розпочала свою більш узгоджену кампанію повітряних ударів для того, щоб зруйнувати енергетичну інфраструктуру України.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії 10 грудня щодо російсько-української війни, пише "Європейська правда".

У розвідці нагадали, що уночі 7 грудня 2023 року російські ВПС вперше з 21 вересня 2023 року завдали потужної хвилі ударів по Києву та центральній Україні з використанням свого парку важких бомбардувальників.

Ці літаки, швидше за все, Ту-95, запустили не менше 16 крилатих ракет повітряного базування зі своєї типової операційної зони над Каспійським морем.

Ракетами, найімовірніше, були AS-23a KODIAK (натівське позначення для ракет Х-101, Х-102). Росія майже напевно накопичувала ці ракети для використання у зимовій кампанії, зауважили британські аналітики.

"Ймовірно, це було початком більш скоординованої кампанії Росії, спрямованої на руйнування енергетичної інфраструктури України", – йдеться в огляді.

Однак, за першими повідомленнями, більшість цих ракет успішно перехопила українська протиповітряна оборона, зазначили аналітики.

Попри загибель одного цивільного пошкодження внаслідок атаки на цей час є мінімальними, додали у Міноборони Британії.

Раніше у МО Британії стверджували, що логістичні проблеми Чорноморського флоту РФ у Новоросійську впливають на її здатність бити по Україні крилатими ракетами.