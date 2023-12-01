По информации немецких журналистов, политик Сара Вагенкнехт, которая вышла из состава "Левых" для основания собственного политического проекта, планирует учредительный съезд этой партии на конец января.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

Вагенкнехт, по источникам редакции, планирует учредительный съезд новой политсилы на 27 января в Берлине.

Осведомленные с вопросом лица говорят, что подготовка события в последние дни уже в разгаре. В частности, уже готовят проект устава партии.

Список делегатов еще не определен, но планируется, что это будет около 400 человек.

Прогнозируют, что партия Вагенкнехт в 2024 году будет участвовать в выборах в Европарламент, а также в земельных выборах в Тюрингии, Бранденбурге и Саксонии.

Кандидатов в список на европейские выборы хотят определить уже на учредительном съезде.

В недавних комментариях Вагенкнехт отрицала, что имеет симпатии к Кремлю, и что ее будущая партия является пропутинской, а также подчеркнула, что, "конечно", осуждает войну в Украине.

В то же время она заявила, что не видит ничего плохого в сотрудничестве с Россией, и не верит, что военная помощь Украине поможет "закончить войну".

Соратники Вагенкнехт заявили также, что не видят Украину членом ЕС в относительно близком будущем.

Подробнее об опасности нового движения Вагенкнехт в Германии читайте в статье "ЕвроПравды": Опаснее ультраправых: чем грозит новая партия левой "подруги Путина" в Германии.