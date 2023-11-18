Немецкая "подруга Путина" не видит ничего плохого в сотрудничестве с Россией

Немецкий политик Сара Вагенкнехт, которая объявила о выходе из партии "Левых" для основания собственного политического проекта, выступила за налаживание экономического и энергетического сотрудничества с Россией.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Вагенкнехт сказала в интервью изданию медиагруппы Funke.

Левый политик отрицает, что имеет симпатии к Кремлю и что ее будущая партия является пропутинской, а также подчеркнула, что, "конечно", осуждает войну в Украине.

"Однако я не верю, что мы закончим ее (войну против Украины. – Ред.), если перестанем покупать газ (из России. – Ред.) и поставлять все больше и больше оружия (Украине. – Ред.)", – добавила она.

Вагенкнехт также высказалась в пользу экономического и безопасностного сотрудничества с Россией.

"Как страна с небольшим количеством сырья, мы получаем от этого выгоду. А Россия – ядерная держава", – сказала она, добавив, что безопасность в Европе может наступить только тогда, "когда конфликты с Россией будут решены дипломатическим путем".

В конце октября немецкий депутат от Левой партии Сара Вагенкнехт объявила, что создает собственную популистскую политсилу под названием "Альянс Сары Вагенкнехт".

Вагенкнехт известна тем, что инициировала большую акцию против поддержки Украины в Берлине. В прошлом она также выступала за возвращение России в "Большую восьмерку" для противовеса интересам США.

Также она регулярно выступает против поддержки Украины и санкций против РФ, что привело к многочисленным конфликтам между ней и "Левыми".

Подробнее об опасности нового движения Вагенкнехт в Германии читайте в статье "ЕвроПравды".