Зеленский отправляется с визитом в США и встретится с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский отправляется с визитом в Соединенные Штаты, где встретится с президентом Джо Байденом.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно из заявлений Белого дома и Офиса президента Украины.

Американская сторона сообщила, что Байден пригласил Зеленского в Белый дом во вторник, 12 декабря, и планирует подчеркнуть, что США обязались поддерживать народ Украины в защите от российской агрессии.

"В то время как Россия наращивает удары по Украине ракетами и беспилотниками, лидеры обсудят насущные потребности Украины и ключевую важность продолжения поддержки США в этот ключевой момент", – отметили в Белом доме.

В заявлении Офиса президента говорится, что визит Зеленского в США начинается уже 11 декабря. Кроме встречи с Байденом, запланирован ряд других встреч.

"Владимир Зеленский будет фокусироваться на обеспечении единства США, Европы и мира вокруг поддержки Украины в защите от российского террора и в укреплении международного порядка, основанного на правилах и уважении к суверенитету каждой нации.

Среди ключевых тем на переговорах в Вашингтоне будет продолжение оборонного сотрудничества Украины и США, в частности совместных проектов по производству оружия и систем ПВО, а также координация усилий двух государств в следующем году", – отметили в Офисе президента.

Напомним, Конгресс США до сих пор не одобрил запрос Байдена на дополнительное финансирование для помощи Украине из-за сопротивления части республиканцев. 6 декабря законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате.

По данным источников, администрация Байдена рассматривает возможность уступок по миграционной политике для того, чтобы обеспечить новую помощь для Украины и Израиля в законопроекте о дополнительном финансировании.

Читайте подробно о том, при каких условиях Конгресс США одобрит финансирование для Украины.