Зеленський вирушає з візитом до США та зустрінеться з Байденом

Президент України Володимир Зеленський вирушає з візитом до Сполучених Штатів і зустрінеться з президентом країни Джо Байденом.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо із заяв Білого дому та Офісу президента України.

Американська сторона повідомила, що Байден запросив Зеленського до Білого дому у вівторок, 12 грудня, та планує підкреслити, що США зобов’язалися підтримувати народ України у захисті від російської агресії.

"У той час як Росія нарощує удари по Україні ракетами та безпілотниками, лідери обговорять нагальні потреби України та ключову важливість продовження підтримки США у цей ключовий момент", – зазначили у Білому домі.

У заяві Офісу президента йдеться, що візит Зеленського до США починається вже 11 грудня. Окрім зустрічі з Байденом, заплановані низка інших зустрічей.

"Володимир Зеленський фокусуватиметься на забезпеченні єдності США, Європи та світу навколо підтримки України в захисті від російського терору та у зміцненні міжнародного порядку, заснованого на правилах і повазі до суверенітету кожної нації.

Серед ключових тем на переговорах у Вашингтоні буде продовження оборонної співпраці України та США, зокрема спільних проєктів із виробництва зброї та систем ППО, а також координація зусиль двох держав у наступному році", – зазначили в Офісі президента.

Нагадаємо, Конгрес США досі не схвалив запит Байдена на додаткове фінансування для допомоги Україні через спротив частини республіканців. 6 грудня законопроєкт про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню не пройшов процедурне голосування в Сенаті.

За даними джерел, адміністрація Байдена розглядає можливість поступок щодо міграційної політики для того, щоб забезпечити нову допомогу для України та Ізраїлю в законопроєкті про додаткове фінансування.

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