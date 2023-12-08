Reuters: Белый дом открыт к уступкам по миграции ради помощи Украине 

Администрация Байдена рассматривает возможность введения новых ограничений в отношении лиц, которые могут искать убежища, а также расширение процесса депортации для того, чтобы обеспечить новую помощь для Украины и Израиля в законопроекте о дополнительном финансировании.

Об этом агентству Reuters стало известно от источника, знакомого с ходом дискуссий, пишет "Европейская правда".

Белый дом и Конгресс США пытаются заключить соглашение, которое предоставит военную помощь двум странам-союзницам и одновременно будет препятствовать нелегальной иммиграции через американо-мексиканскую границу.

Республиканцы отказались одобрить увеличение финансирования Украины без дополнительных мер, направленных на уменьшение рекордного количества мигрантов, пытающихся нелегально пересечь границу США. Это привело к сложным переговорам, которые объединили во многом не связанные между собой вопросы.

Президент-демократ Джо Байден заявил в среду, что он будет готов пойти на значительные уступки в вопросе безопасности границ, поскольку республиканцы в Сенате отклонили пакет помощи от демократов, который предусматривал выделение 20 миллиардов долларов на финансирование границ.

Белый дом, отметил собеседник агентства, будет открыт к повышению стандартов первичной проверки кандидатов на получение убежища.

По словам источника, администрация Байдена также рассматривает определенную форму нормы о "безопасной третьей стране", которая бы отказывала в предоставлении убежища мигрантам, проезжающим через другую страну на пути в США.

Еще одним возможным пунктом договоренностей может стать расширение процесса ускоренной депортации.

Двухпартийная группа сенаторов, которые пытаются достичь соглашения, также обсуждает ограничение количества прошений о предоставлении убежища, сообщил источник. Позиция администрации Байдена относительно такого ограничения остается неясной.

Возглавляемая республиканцами Палата представителей должна завершить работу в этом году до 14 декабря. Это оставляет мало времени для принятия законов. Сенат, возглавляемый демократами, имеет аналогичные временные рамки.

Учитывая это, по словам источников, цель состоит в том, чтобы заключить основное соглашение и, возможно, поработать над конкретными деталями законодательного текста во время каникул.

Напомним, 6 декабря законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате.

По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, провал этого голосования не лишает возможности повторного внесения законопроекта в ближайшее время.

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