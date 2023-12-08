Туск официально объявил членов своего правительства, которое могут одобрить уже на следующей неделе

Кандидат в премьер-министры от польской оппозиции Дональд Туск, как и ожидалось, в пятницу представил состав своего правительства, который уже на следующей неделе может получить одобрение Сейма.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Туск фактически подтвердил информацию в СМИ о распределении министерских портфелей. Главой МИД снова станет Радослав Сикорский, который был в должности в 2007-2014 годах, а ныне является депутатом Европарламента. А министром по делам ЕС станет лидер партии Nowoczesna Адам Шлапка.

Министерство обороны Польши в правительстве Дональда Туска возглавит Владислав Косиняк-Камыш, лидер Польской селянской партии. Ее же представитель Чеслав Секерский должен стать министром сельского хозяйства.

Среди других заметных изменений – разделение министерств образования и науки, которые возглавят Барбара Новацкая из "Гражданской платформы" и Дариуш Вечорек от "Новых левых" соответственно.

Всего в новом правительстве Дональда Туска будет девятнадцать министров и четверо министров без портфеля.

Как известно, 11 декабря польский Сейм будет голосовать за вотум доверия правительству во главе с Матеушем Моравецким. Когда, как ожидается, он не получит вотума доверия, парламентское большинство планирует на втором этапе голосовать за правительство Дональда Туска.

Таким образом, правительство Туска полноценно заработает не ранее 13 декабря, после принятия присяги перед президентом Польши.

Подробно о смене власти в Польше – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье Дональд Туск идет на ротацию: как будет меняться власть в Польше.