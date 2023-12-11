"Исторически, чтобы не сказать эпично": Кулеба - о встрече глав МИД стран ЕС

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал об участии во встрече министров иностранных дел стран Европейского Союза в понедельник в Брюсселе, анонсировав "важные" решения на этой неделе.

Об этом министр написал в Instagram, сообщает "Европейская правда".

По словам Кулебы, это "было историческое, чтобы не сказать эпическое, заседание Совета министров иностранных дел ЕС".

"Последний раз такой откровенный разговор я помню в этом формате в первые дни полномасштабного вторжения, когда обсуждалось отключение банков РФ от SWIFT, – пояснил он. – В конце недели нас ждут важные решения на саммите Евросовета. Подготовка идет полным ходом, добавляются новые элементы".

Глава МИД отметил, что обсудил с топ-дипломатом Евросоюза Жозепом Боррелем итоги заседания и получил подтверждение, что во вторник, 12 декабря, Еврокомиссия представит проект решения об использовании доходов от замороженных российских активов для нужд Украины.

"Мы давно настаивали на необходимости такого механизма. Будем детально изучать предложение наших европейских партнеров", – подытожил Кулеба.

Как сообщалось, после встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран Евросоюза Боррель заявил, что подавляющее большинство министров согласились с необходимостью не только не ослаблять, но и увеличивать поддержку Украины.

За несколько дней до саммита ЕС канцлер Германии Олаф Шольц призвал всех западных союзников четко взять на себя обязательства по долгосрочной помощи Украине в ее защите от России.