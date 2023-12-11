Боррель: Большинство министров согласны, что сейчас не время ослаблять поддержку Украины

Подавляющее большинство министров иностранных дел на заседании Совета ЕС согласились, что сейчас не время ослаблять поддержку Украины, наоборот – ее следует увеличивать.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции после встречи, сообщает "Европейская правда".

Он вспомнил, что ночью РФ впервые за долгое время ударила по Киеву баллистическими ракетами. По его словам, Украина продолжает нуждаться в поддержке ЕС.

"Мы уже запустили диалог и экспертные консультации с Украиной относительно будущих обязательств по безопасности. Мы должны предоставлять оперативную и военную поддержку. Но мы также должны думать о предсказуемом долгосрочном финансировании.

И сегодня подавляющее большинство министров дали очень четко понять: сейчас не время ослаблять нашу поддержку Украины. Наоборот: сейчас время увеличивать и ускорять ее", – заявил Боррель.

Для этого, по его словам, Евросоюзу нужно сохранять единство и усиливать оборонную промышленность и помогать Украине в укреплении ее собственной оборонной промышленности.

Боррель одновременно отметил, что на встрече так и не согласовали последний транш в 500 млн евро из Европейского фонда мира, который месяцами блокирует Венгрия.

"Нам нужно согласовать восьмой пакет из Европейского фонда мира, этот вопрос все еще висит в воздухе. И нам нужно дальнейшее увеличение на 5 млрд евро увеличение Европейского фонда мира", – отметил он.

"Я ожидаю, что лидеры ЕС дадут указания относительно этих важных решений позже на этой неделе", – добавил Боррель.

Он также рассказал, что проинформировал министров о последних предложениях по использованию доходов от обездвиженных российских активов.

Напомним, за несколько дней до саммита ЕС канцлер Германии Олаф Шольц призвал всех западных союзников четко взять на себя обязательства по долгосрочной помощи Украине в ее защите от России.

Перед этим Олаф Шольц заявил, что страна должна быть готова к увеличению поддержки Украины на фоне ослабления поддержки другими.