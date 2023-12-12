В Финляндии решат, продолжать ли полное закрытие границы с Россией или нет

Правительство Финляндии во вторник должно принять решение о том, продолжать ли временное закрытие всех КПП на границе с Россией после 13 декабря.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Последним на границе с РФ закрыли КПП "Райя-Йоосеппи" в Лапландии, действие этого распоряжения должно завершиться в ночь со среды на четверг.

По финскому законодательству, решение о границе должны объявляться минимум за сутки до изменений, поэтому оно ожидается во вторник.

Накануне министр внутренних дел Мари Рантанен не стала комментировать, к какому варианту больше склоняется правительство.

Напомним, Финляндия с 30 ноября закрыла последний КПП на границе с Россией в связи с тем, что РФ начала содействовать прибытию на финскую границу искателей убежища (подробно об этом – в статье "Финляндия держит оборону").

В связи с ситуацией на восточной границе в Финляндию прибыли сотрудники европейского агентства Frontex.

Последние две недели финско-российскую границу пересекали только грузовые поезда.