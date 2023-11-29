У Фінляндії через гібридний вплив РФ починають роботу додаткові сили Frontex

У Фінляндії починають роботу додаткові посадовці європейського агентства охорони кордонів Frontex, щоб підтримати країну в умовах гібридної російської операції тиску з використанням шукачів притулку.

Про це повідомляє Ilta-Sanomat, пише "Європейська правда".

У вівторок в країну прибули приблизно 50 охоронців кордону та інших співробітників агентства Frontex.

Вони розпочинають роботу з середи 29 листопада. Деталі розподілу співробітників місії по різних ділянках східного кордону Фінляндії не розкривають.

У Frontex вважають, що підвищений міграційний тиск на кордоні Фінляндії може зберігатися тривалий час.

Нагадаємо, 29 листопада – останній день роботи єдиного з досі відкритих КПП "Райя-Йоосеппі" на кордоні Фінляндії з Росією у Лапландії. У вівторок уряд ухвалив рішення про закриття і цього пункту щонайменш до 13 грудня. Відтак кордон з РФ буде фактично закритим для руху людей – продовжиться лише рух вантажів залізницею.

На цей час ситуація на "Райя-Йоосеппі" спокійна, у середу там ще не з’являлися шукачі притулку.

Проте керівник прикордонного загону на КПП Веса Арффман повідомив, що їм надходила інформація про групу потенційних шукачів притулку у Мурманській області РФ, які можуть вирушити до кордону.

Нагадаємо, Естонія і Норвегія також заявили, що за потреби готові закрити кордон з Росією.