У Фінляндії вирішать, чи продовжувати повне закриття кордону з Росією

Уряд Фінляндії у вівторок має ухвалити рішення про те, чи продовжувати тимчасове закриття усіх КПП на кордоні з Росією після 13 грудня.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Останнім на кордоні з РФ закрили КПП "Райя-Йоосеппі" у Лапландії, дія цього розпорядження має завершитися в ніч з середи на четвер.

За фінським законодавством, рішення щодо кордону мають оголошуватися щонайменш за добу до змін, тому воно очікується у вівторок.

Напередодні міністерка внутрішніх справ Марі Рантанен не стала коментувати, до якого варіанту більше схиляється уряд.

Нагадаємо, Фінляндія з 30 листопада закрила останній КПП на кордоні з Росією у зв’язку з тим, що РФ почала сприяти прибуттю на фінський кордон шукачів притулку (детально про це – у статті "Фінляндія тримає оборону").

У зв'язку з ситуацією на східному кордоні до Фінляндії прибули співробітники європейського агентства Frontex.

Останні два тижні фінсько-російський кордон перетинали лише вантажні потяги.