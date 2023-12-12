Почему Еврокомиссия замечает антикоррупционные успехи Украины, а украинцы – нет

В ноябре, когда Еврокомиссия дала оценку прогрессу Украины на ее пути в Евросоюз, оказалось, что "антикоррупционный блок" остался единственным, к которому у Брюсселя есть содержательные вопросы.

И все это – на фоне задержаний топ-коррупционеров, вплоть до главы Верховного суда.

Так действительно ли ситуация настолько критична? Есть ли прогресс? И не правы ли случайно те, кто считает, что Украина зашла в период "самобичевания", усиливая ощущение проблемы до уровня, не соответствующего реальности?

Чтобы ответить хотя бы на часть из них, Антикоррупционная инициатива ЕС (EUACI) при партнерстве "ЕвроПравды" организовала телемост "Киев –Брюссель", соорганизатором которого с европейской стороны стал авторитетный брюссельский центр CEPS. Приглашаем посмотреть также короткий видеообзор дискуссии.

Итак, о проблеме коррупции в Украине – в репортаже редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Мифология взяточничества: действительно ли коррупция стала основной проблемой Украины на пути в ЕС.

То, что Украина в конце концов выполнила все антикоррупционные требования ЕС в рамках "7 шагов", сейчас не вызывает сомнений ни у кого. Последние законодательные требования Верховная Рада приняла конституционным большинством, и президент сразу их подписал. О выполнении критерия говорят и антикоррупционные активисты, обычно критичные к действиям правительства.

Но так же все соглашаются, что впереди – еще больше задач.

В дискуссии порой создавалось противоречивое впечатление. Все говорили о впечатляющих успехах Украины в борьбе с коррупцией. Но что делать с рейтингами (например, международным рейтингом восприятия коррупции от Transparency International), по которому Украина – едва ли не самое коррумпированное государство региона?

При том, что в самом Transparency International не отрицают успехи Киева. "Во многом Украина уже впереди ЕС", – признал в обсуждении представитель брюссельского Transparency International Роланд Папп.

Корень проблемы в том, что "ощущение коррупции" со стороны украинцев дает значительно худшую картину. Даже те, кто ни разу не сталкивался с коррупцией за последние годы, могут говорить в опросах, что точно знают о "тотальной коррумпированности" государства.

"У нас сложилась парадоксальная ситуация, – говорит Елена Галушка, член правления Центра противодействия коррупции, – когда НАБУ и САП показывают хорошие результаты и задерживают кого-то, то это часто воспринимается не как положительный знак – "антикоррупционная инфраструктура хорошо работает", а как подтверждение тревоги – мол, "о боже, посмотрите, сколько же в Украине коррупции, как здесь можно работать?".

Но даже те европейские чиновники, кто осознает наличие этой проблемы, говорят, что Украина не имеет другого пути, кроме как продолжать бороться с коррупцией.

Пока в обществе не появится доверие к работе НАБУ и САП, к приговорам за коррупцию и тому подобное.

"Показатель восприятия коррупции не обязательно дает правильную картину уровня коррупции. Восприятие формируется также под влиянием СМИ и социальных сетей. В Украине, где существуют свободные и критические СМИ, случаи коррупции занимают видное место в информационном пространстве по сравнению со многими другими странами", – объясняет Аллан Паг Кристенсен, руководитель антикоррупционной инициативы ЕС в Украине (EUACI).

Хотя звучат также и революционные идеи.

Румынский и общеевропейский эксперт по вопросам антикоррупции, профессор Алина Мунгиу-Пиппиди, которая в свое время была причастна к так называемому "румынскому антикоррупционному чуду" предостерегла Украину не концентрироваться слишком на "посадках", чтобы не строить практику выборочного преследования.

Другая проблема, на которую не часто обращают внимание в антикоррупционных усилиях – это то, что в государстве с распространенной коррупцией, вроде Украины, невозможно построить антикоррупционную систему с помощью приговоров, ведь судьи – это отпечаток общества. "И если судебная система является частью проблемы – она не может быть частью решения".

Как выйти из этого заколдованного круга?

Только длительной работой. Через проведение судебной реформы, которая должна длиться годами, иначе не будет качественной. А еще Алина Мунгиу-Пиппиди советует больше использовать внесудебные (но, конечно, легальные) методы борьбы с коррупцией. Например, в качестве наказания, увольнять с должности по подозрению в коррупции.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Мифология взяточничества: действительно ли коррупция стала основной проблемой Украины на пути в ЕС.