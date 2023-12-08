Зеленський підписав "антикорупційні" закони для виконання рекомендацій ЄС

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю підписав схвалені цього ж дня парламентом законопроєкти про Національне антикорупційне бюро, Нацагентство з питань запобігання корупції та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, необхідні для виконання рекомендацій Єврокомісії.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчать картки всіх трьох законів на сайті Верховної ради.

Закон про НАБУ передбачає збільшення граничної чисельності штату Національного антикорупційного бюро України з 700 до 1000 людей. Зокрема кількість осіб начальницького складу має збільшитись з 500 до 750 людей.

Згідно із законом про Спеціальну антикорупційну прокуратуру, САП виводять зі структури офісу генерального прокурора та реорганізують її в окремий орган прокуратури в загальній системі органів прокуратури зі статусом окремої юридичної особи публічного права.

Також передбачаються зміни процедури конкурсного добору на посади керівника, його заступників та прокурорів САП.

Закон про Національне агентство із запобігання корупції передбачає можливість НАЗК перевіряти майно, набуте до публічної служби, та перевіряти майно, набуте декларантами до призначення на посаду державної служби, без шкоди для правил, що застосовуються до національної безпеки під час воєнного стану.

Нагадаємо, 8 листопада Європейська комісія рекомендувала відкрити переговори про вступ із Україною, але висунула чотири вимоги для ухвалення такого рішення.

Серед них – ухвалити урядовий законопроєкт про збільшення штатної чисельності НАБУ та виключити із закону про запобігання корупції положення, які обмежують повноваження НАЗК щодо перевірки "вже перевірених" активів та майна, придбаного декларантами до вступу на державну службу.

Окрім "антикорупційних" законів, Зеленський у п'ятницю підписав закон про зміни до законодавства про національні меншини, які враховують рекомендації Європейської комісії та необхідні для подальшого руху до членства в ЄС.