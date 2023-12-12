Остин: США помогут Украине создать силы для отражения агрессии РФ в ближайшие годы

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил, что Вашингтон поможет Киеву в создании будущих сил для отражения российской агрессии в ближайшие годы.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Национальном университете обороны США, сообщает пресс-служба Пентагона.

"Вместе с нашими союзниками и партнерами мы полны решимости помочь Украине консолидировать и расширить ее достижения на поле боя, а также построить будущие силы, способные отразить российскую агрессию в ближайшие годы", – отметил Остин.

По его словам, обязательство Вашингтона поддерживать Киев против российской агрессии является непоколебимым, а сама Украина имеет огромное значение для безопасности США и для траектории глобальной безопасности в XXI веке.

"И Америка будет в большей безопасности, если мы дадим понять потенциальным агрессорам во всем мире, что они не могут решать, каким странам жить, а каким умирать", – резюмировал Остин.

Накануне президент Владимир Зеленский начал свой визит в США и уже встретился с министром обороны Ллойдом Остином и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном.

Ранее Остин заявил, что США не позволят российскому президенту Владимиру Путину победить в развязанной им войне против Украины, а ХАМАС – в конфликте против Израиля.

Перед этим госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что среди членов НАТО сохраняется решимость дальше поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.

Между тем, Конгресс США до сих пор не принял многомиллиардный пакет поддержки Украины по запросу президента США Джо Байдена, высказанному еще в октябре.