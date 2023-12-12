США снова наказали российский ВПК и компании, помогающие РФ уклоняться от санкций

Министерство финансов США во вторник объявило о санкциях против более 150 физических и юридических лиц, причастных к уклонению России от ограничений и усилению ее военно-промышленного комплекса.

Об этом говорится в распространенном заявлении американского Минфина, которое цитирует "Европейская правда".

Санкции направлены на прекращение деятельности физических, юридических лиц и сетей в третьих странах, которые способствуют продаже ключевых технологий, оборудования и ресурсов для российской военно-промышленной базы.

Среди прочего, под ограничения попали десятки компаний в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Китае, Швейцарии, Сингапуре, Кыргызстане, Таджикистане и на Мальдивах.

Другой пакет санкций США направлен против российских компаний, занимающихся импортом, производством, модификацией и продажей оборонных и промышленных технологий, дронов, машин, деталей, материалов и компонентов. Это, среди прочего, Ижевский электромеханический завод "Купол", ООО "Плаз" и НПК "Аэрокон" и десятки других компаний.

В конце концов, Минфин США наложил санкции на российские банки "Экспобанк" и "Металлург", инвестиционную компанию "Объединенная инвестиционная группа" и финучреждение "Сигнал Инвест", которые позволяли РФ поддерживать связь с международной финансовой системой.

Одновременно Государственный департамент США вводит санкции против более 100 юридических и физических лиц, в частности тех, кто уклоняется от санкций в третьих странах, причастных к содействию России в ведении войны против Украины и ответственных за укрепление будущих мощностей России по добыче и экспорту энергоресурсов.

Ранее во вторник Министерство иностранных дел Канады объявило о санкциях против 30 граждан России из-за причастности к фейковым "выборам", которые состоялись 8-10 сентября 2023 года на временно оккупированных территориях Украины.

На прошлой неделе, напомним, Министерство финансов США объявило о санкциях против сети компаний, связанных с бельгийским бизнесменом Гансом Де Гитере, которые в обход санкций поставляли России электронику для военной техники.