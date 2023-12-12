Канада наложила санкции на россиян, причастных к псевдовыборам в оккупированной Украине

Министерство иностранных дел Канады во вторник, 12 декабря, объявило о санкциях против 30 граждан России из-за причастности к фейковым "выборам", состоявшимся 8-10 сентября 2023 года на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом говорится в заявлении главы канадского МИД Мелани Жоли, сообщает "Европейская правда".

Новые санкции Канада ввела против лиц, которые баллотировались на организованных Кремлем псевдовыборах во временно оккупированной части Херсонской области, в частности в "региональное законодательное собрание".

"Баллотируясь на эти "официальные" государственные должности на оккупированных Россией территориях Украины, эти лица имели целью легитимизировать незаконное, полномасштабное вторжение России в Украину, сделав возможным введение российского законодательства, средств массовой информации, образования и валюты для "русификации" украинцев, которые остаются на территориях под оккупацией", – подчеркнула Жоли.

Канадский МИД пока не раскрыл перечень лиц, в отношении которых ввел санкции.

Всего с 2014 года Канада ввела санкции против более 2800 физических и юридических лиц в России, Беларуси, Украине и Молдове, причастных к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее свои санкции в связи с организованными Россией псевдовыборами на оккупированных территориях Украины объявляла Великобритания. Аналогичные меры, как ожидается, будут и в новом пакете санкций Евросоюза.