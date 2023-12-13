Орбан рассказал парламенту, почему блокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время парламентских дебатов по проекту резолюции по Украине объяснил, почему он решил блокировать начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Portfolio.hu.

По его словам, вопрос переговоров о вступлении Украины в ЕС должен решаться в свете того, выгодно ли оно для Евросоюза, в том числе для Венгрии. Он добавил, что быстрое вступление может иметь непредсказуемые последствия.

"Вступление Украины по ускоренной процедуре не отвечает интересам ни Венгрии, ни ЕС. Если правила ЕС не будут восприниматься всерьез, Евросоюз прекратит свое существование", – отметил Орбан.

Венгерский премьер выразил мнение, что на практике Киев не выполнил условия о начале переговоров, в очередной раз повторив тезис Будапешта о том, как с 2015 года Украина "лишила венгров прав, которыми они пользовались ранее".

"Верните эти права. Мы не просим новый закон, мы просим Украину восстановить предыдущий закон", – добавил Орбан.

Он также выразил обеспокоенность тем, что ЕС разрешил для Украины импорт агропродукции и отменил систему разрешений для перевозчиков, это вредит интересам Венгрии.

"Мы еще не говорим о вступлении Украины, но уже десятки тысяч, возможно, сотни тысяч венгров могут потерять средства к существованию", – пожаловался Орбан.

Ранее венгерский премьер привел данные опроса проправительственного аналитического центра, оправдывая свое решение блокировать начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз на саммите ЕС.

Орбан, как известно, выступает против открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС и даже не хочет, чтобы этот вопрос выносили на обсуждение саммита; также он не хочет поддерживать многолетний инструмент финансовой поддержки для Украины объемом 50 млрд евро и программу ЕС для военной поддержки Украины.

На этом фоне активизировались контакты между Киевом и Будапештом. Среди прочего, президент Владимир Зеленский виделся с венгерским премьером Виктором Орбаном в воскресенье на инаугурации президента Аргентины. А на прошлой неделе с главой МИД Венгрии Петером Сийярто общался по телефону руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Впрочем, Сийярто после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой 11 декабря заявил, что не изменил мнения относительно решений об Украине на саммите ЕС.