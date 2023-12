Орбан прикрывается "народом", блокируя начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан привел данные опроса проправительственного аналитического центра, оправдывая свое решение блокировать начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз на саммите ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем Twitter (X) Орбан распространил сообщение проправительственного венгерского фонда Századvég (причастного, в частности, к публикации ролика с Украиной без Крыма) с результатами опроса об отношении венгров к вступлению Украины в ЕС.

Согласно ему, 72% граждан Венгрии выступают против "быстрого" вступления Украины в Европейский Союз, причем подчеркивается, что этот показатель растет с сентября.

"Наша позиция основывается на одной и только на одной вещи – воле венгерского народа", – написал Орбан.

Our position is based on one thing and one thing only: the will of the Hungarian people. https://t.co/M2be49B8xt