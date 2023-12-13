Лидеры главных партийных групп ЕС просят Брюссель не размораживать миллиарды для Венгрии

Руководители крупнейших европейских политических групп планируют призвать Брюссель не размораживать миллиарды евро для Венгрии, пока страна полностью не решит свои проблемы с верховенством права.

Об этом говорится в проекте письма, который получило в свое распоряжение издание Politico, пишет "Европейская правда".

"Мы хотели бы выразить нашу глубокую обеспокоенность по поводу неизбежной положительной оценки венгерской судебной реформы", – говорится в проекте письма, которое должны подписать главы Европейской народной партии, Партии социалистов и демократов, "Обновить Европу" и "Зеленых".

Хотя письмо еще не опубликовано, люди, которые непосредственно знают о его содержании во всех четырех партиях, подтвердили, что их лидеры подписали его или планируют подписать.

По словам высокопоставленных чиновников ЕС, Европейская комиссия планирует разблокировать 10 миллиардов евро замороженных средств для Венгрии накануне ключевой встречи лидеров на этой неделе, на которой венгерский премьер-министр Виктор Орбан угрожает заблокировать большой пакет европейской финансовой помощи для Украины, а также открытие переговоров о вступлении Киева.

"По нашему мнению, горизонтальные благоприятные условия не были выполнены", – говорится в документе. Имеется в виду, что не были выполнены условия, выдвинутые Европейской комиссией для выделения средств, которые включают далеко идущую судебную реформу.

Представители ЕС утверждают, что Будапешт выполнил требования по верховенству права, и что разблокирование средств не связано с угрозами Орбана.

Но во вторник политический директор венгерского лидера, похоже, связал позицию Венгрии с замороженными средствами, заявив, что Будапешт и в дальнейшем будет блокировать дальнейшую помощь Украине, если Еврокомиссия не разблокирует все заблокированные ею средства.

Поддаться на это требование было бы ошибкой, поскольку Венгрия не выполнила своих обязательств перед Брюсселем, утверждают Манфред Вебер, Терри Райнтке, Стефан Сежурне и Иратксе Гарсия в своем письме.

В частности, условия ЕС включают принятие законодательных поправок для устранения недостатков в сфере независимости судебной власти и обеспечения их применения.

Хотя Венгрия намерена усилить Национальный судебный совет, подписанты указывают на то, что выборы в этот орган еще продолжаются и, как ожидается, не завершатся до середины января.

Учитывая беспокойство, что "принятие решений не является независимым от интересов правительства", авторы письма утверждают, что "положительная оценка до этой даты подрывает цель промежуточного этапа".

"Невозможно оценить, будет ли Национальный судебный совет независимым не только на бумаге, но и по своему составу... Пока этого не произойдет, все реформы, укрепляющие позиции Совета, могут быть сведены на нет", – говорится в письме.

Письмо завершается предупреждением о новых угрозах верховенству права в Венгрии, а именно предложением о "законе о защите суверенитета", который "позволит премьер-министру создать новый орган, непосредственно подконтрольный ему, наделенный широкими полномочиями без какого-либо демократического надзора".