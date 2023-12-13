Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини

Очільники найбільших європейських політичних груп планують закликати Брюссель не розморожувати мільярди євро для Угорщини, поки країна повністю не вирішить свої проблеми з верховенством права.

Про це йдеться у проєкті листа, який отримало у своє розпорядження видання Politico, пише "Європейська правда".

"Ми хотіли б висловити нашу глибоку стурбованість з приводу неминучої позитивної оцінки угорської судової реформи", – йдеться в проєкті листа, який мають підписати голови Європейської народної партії, Партії соціалістів і демократів, "Оновити Європу" і "Зелених".

Хоча лист ще не опублікований, люди, які безпосередньо знають про його зміст в усіх чотирьох партіях, підтвердили, що їхні лідери підписали його або планують підписати.

За словами високопосадовців ЄС, Європейська комісія планує розблокувати 10 мільярдів євро заморожених коштів для Угорщини напередодні ключової зустрічі лідерів цього тижня, на якій угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан погрожує заблокувати великий пакет європейської фінансової допомоги для України, а також відкриття переговорів про вступ Києва.

"На нашу думку, горизонтальні сприятливі умови не були виконані", – йдеться у документі. Мається на увазі, що не були виконані умови, висунуті Європейською комісією для виділення коштів, які включають далекосяжну судову реформу.

Представники ЄС стверджують, що Будапешт виконав вимоги щодо верховенства права, і що розблокування коштів не пов'язане з погрозами Орбана.

Але у вівторок політичний директор угорського лідера, схоже, пов'язав позицію Угорщини із замороженими коштами, заявивши, що Будапешт і надалі блокуватиме подальшу допомогу Україні, якщо Єврокомісія не розблокує всі заблоковані нею кошти.

Піддатися на цю вимогу було б помилкою, оскільки Угорщина не виконала своїх зобов'язань перед Брюсселем, стверджують Манфред Вебер, Террі Райнтке, Стефан Сежурне та Іратксе Гарсія у своєму листі.

Зокрема, умови ЄС включають ухвалення законодавчих поправок для усунення недоліків у сфері незалежності судової влади та забезпечення їхнього застосування.

Хоча Угорщина має намір посилити Національну судову раду, підписанти вказують на те, що вибори до цього органу ще тривають і, як очікується, не завершаться до середини січня.

Враховуючи занепокоєння, що "прийняття рішень не є незалежним від інтересів уряду", автори листа стверджують, що "позитивна оцінка до цієї дати підриває мету проміжного етапу".

"Неможливо оцінити, чи буде Національна судова рада незалежною не лише на папері, але й за своїм складом… Доки цього не станеться, всі реформи, що зміцнюють позиції Ради, можуть бути зведені нанівець", – йдеться у листі.

Лист завершується попередженням про нові загрози верховенству права в Угорщині, а саме пропозицією щодо "закону про захист суверенітету", який "дозволить прем'єр-міністру створити новий орган, безпосередньо підконтрольний йому, наділений широкими повноваженнями без будь-якого демократичного нагляду".