Премьер Ирландии: Наши решения по поддержке Украины будут сигналом для США

Глава правительства Ирландии Лео Варадкар подчеркнул, что лидеры ЕС непременно должны договориться о ключевых решениях по Украине, особенно о финансовой поддержке, потому что это будет четким сигналом для Соединенных Штатов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в общении со СМИ перед началом первого дня саммита лидеров Евросоюза.

Лео Варадкар отметил, что в идеальном варианте ЕС должен принять положительное решение и о многолетней финансовой поддержке для Украины объемом 50 млрд евро, и о начале переговоров о вступлении, но решение о финансировании особенно критично.

"Не думаю, что можно допустить от нас сигнал для Америки, что они должны поддерживать Украину, если мы, европейцы, не будем. Украина не выстоит без поддержки Евросоюза и США... Если эта поддержка прекратится – тогда Путин победит, и я даже не хочу представлять последствия для всех нас", – отметил Лео Варадкар.

Он добавил, что до реального вступления Украины в ЕС может пройти еще много лет, но начать переговоры стоит в 2024 году, потому что это будет иметь большое значение для морального духа украинцев.

Премьер Финляндии Петтери Орпо со своей стороны подчеркнул, что принятые или не принятые решения по Украине будут иметь последствия для репутации ЕС как объединения.

Подробно о том, с каким раскладом сил Украина столкнулась перед началом саммита ЕС, смотрите в объяснении "ЕвроПравды" из Брюсселя

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