Прем'єр Ірландії: наші рішення щодо підтримки України будуть сигналом для США

Очільник уряду Ірландії (тішек) Лео Варадкар наголосив, що лідери ЄС неодмінно мають домовитися про ключові рішення щодо України, особливо фінансову підтримку, тому що це буде чітким сигналом для Сполучених Штатів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ перед початком першого дня саміту лідерів Євросоюзу.

Лео Варадкар зазначив, що в ідеальному варіанті ЄС має ухвалити позитивне рішення і щодо багаторічної фінансової підтримки для України обсягом 50 млрд євро, і щодо початку переговорів про вступ, але рішення щодо фінансування є особливо критичним.

"Не думаю, що можна допустити від нас сигнал для Америки, що вони мають підтримувати Україну, якщо ми, європейці, не будемо. Україна не втримається без підтримки Євросоюзу та США… Якби ця підтримка припинилася – тоді Путін би переміг, і я навіть не хочу уявляти наслідки для всіх нас", – наголосив Лео Варадкар.

Він додав, що до реального вступу України у ЄС може минути ще багато років, але почати переговори варто у 2024 році, тому що це буде мати велике значення для морального духу українців.

Прем'єр Фінляндії Петтері Орпо зі свого боку наголосив, що ухвалені або не ухвалені рішення щодо України будуть мати наслідки для репутації ЄС як об'єднання.