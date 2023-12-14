Премьер Финляндии: Мы должны принять решение в поддержку Украины, это вопрос доверия к ЕС

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо подчеркнул, что решение саммита ЕС по Украине выходят за рамки сугубо украинских вопросов, а от способности стран договориться зависит репутация Евросоюза.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в общении со СМИ перед началом первого дня саммита лидеров Евросоюза.

"У меня один ключевой вопрос – наша общая безопасность, и наше существование как объединения, на которое можно полагаться. Нам нужно принять сильные решения и продемонстрировать наше единство", – отметил Петтери Орпо.

"Что мы решим здесь или не решим – это четкий сигнал Москве, Киеву, Вашингтону и Пекину. Поэтому мы должны принять решение в поддержку Украины", – подчеркнул премьер Финляндии.

На вопрос СМИ о том, как он оценивает позицию венгерского премьера Виктора Орбана, который собирается блокировать все ключевые решения по Украине, Орпо ответил, что нельзя поддаваться на шантаж и что страны-члены должны найти решение.

Он также назвал неприемлемыми компромиссы с Венгрией в вопросах верховенства права.

Петтери Орпо добавил, что также будет акцентировать на необходимости развития оборонпрома государств ЕС, потому что угроза России реальна, и отметил, что Финляндия уже работает над наращиванием производства боеприпасов.

"Мы все должны делать больше, и как объединение, и как страны-члены", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что лидеры ЕС, вероятно, достигнут договоренности о выделении Украине 50 миллиардов евро, поскольку эта сумма поступит в пакете с другими деньгами, от которых будет иметь выгоду и Венгрия, которая угрожала блокированием этой помощи.

По информации СМИ, высокопоставленные чиновники в ЕС оценивают шансы на положительное решение по переговорам о вступлении Украины в ЕС, по которому венгерский премьер Орбан наиболее категоричен, в 20-30%.

В среду президент Украины Владимир Зеленский также предупредил: если Венгрия заблокирует решение ЕС – это будет означать, что вето наложил Путин.

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