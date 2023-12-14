В Швеции считают, что разногласия в ЕС по Украине посылают неправильный сигнал США

В случае неспособности лидеров ЕС договориться о финансовой и политической поддержке Украины на этой неделе на саммите Евросовета США, где часть республиканцев выступает против увеличения помощи Киеву, могут получить опасный сигнал.

Как пишет "Европейская правда", об этом Financial Times заявил премьер Швеции Ульф Кристерссон.

По его словам, он больше всего обеспокоен тем, какой сигнал европейские союзники пошлют Вашингтону, если не договорятся о 50 миллиардах евро помощи и о начале переговоров о членстве Украины в ЕС.

"Меня больше всего беспокоит тот факт, что если Европа демонстрирует признаки раскола, это является сигналом для США. И наоборот. Если мы хотим, чтобы США продолжали поддерживать Украину, Европа должна показать американскому народу, что мы сами продолжаем поддерживать Украину", – сказал Кристерссон.

Шведский премьер подчеркнул, что следующие два-три дня либо дадут основания для этого беспокойства, либо покажут, что страны ЕС все еще едины.

"Основным источником нашей силы в течение последних двух лет было то, что страны ЕС были настолько объединены, и что трансатлантическая связь работала так хорошо. Это было бесценно", – добавил Кристерссон.

Ранее сообщалось, что лидеры ЕС, вероятно, достигнут договоренности о выделении Украине 50 миллиардов евро, поскольку эта сумма поступит в пакете с другими деньгами, от которых будет иметь выгоду и Венгрия, которая угрожала блокированием этой помощи.

По информации СМИ, высокопоставленные чиновники в ЕС оценивают шансы на положительное решение по переговорам о вступлении Украины в ЕС, по которому венгерский премьер Орбан наиболее категоричен, в 20-30%.

В среду президент Украины Владимир Зеленский также предупредил: если Венгрия заблокирует решение ЕС – это будет означать, что вето наложил Путин.

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