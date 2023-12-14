Суд по военным преступлениям оставил в силе приговор экс-командиру Армии освобождения Косова

Апелляционная палата специального суда по военным преступлениям в Косово оставила в силе приговор бывшему командиру Армии освобождения Косово Салиху Мустафе, но сократила срок его заключения на четыре года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Салиха Мустафу приговорили год назад к 26 годам заключения за преступления, совершенные в апреле 1999 года на базе в Зллаше, Косово. Теперь его оправдали по одному обвинению в жестоком обращении с заключенными, которых считали сторонниками Сербии.

Отклонив все апелляции экс-командира на его осуждение, апелляционная палата суда сократила срок его заключения, заявив, что он превышает международные и национальные стандарты вынесения приговоров по подобным делам.

Председательствующий судья Мишель Пикар назвал это решение – первое апелляционное решение по делу о военных преступлениях в этом суде – важной вехой и "значительным шагом на пути к обеспечению справедливости для жертв и привлечению виновных к ответственности".

Ранее бывшего командира Армии освобождения Косово признали виновным в произвольном задержании и пытках заключенных, которых считали сторонниками Сербии, а также в убийстве одного из них во время войны за независимость Косово в конце 1990-х годов.

Мустафа был арестован в 2020 году в Косово и отправлен в Нидерланды, чтобы он предстал перед судом в Специальной палате Косово, созданной при поддержке Европейского Союза. Это филиал правовой системы страны, созданный специально для рассмотрения обвинений в военных преступлениях, совершенных этническими албанскими повстанцами, объединенными в Армию освобождения Косово.

Ранее суд взял под стражу бывшего президента Косово Хашима Тачи, и он ожидает суда вместе с другими подозреваемыми по обвинению в убийстве, пытках и преследовании. Он отрицает все обвинения.

Тачи был лидером партизан во время войны за независимость Косово, а после конфликта стал политическим деятелем.

Большинство из 13 тысяч человек, погибших во время войны в Косово 1998-1999 годов, были этническими албанцами. Боевые действия завершились 78-дневной кампанией воздушных ударов НАТО против сербских сил. Около одного миллиона этнических албанцев-косоваров изгнали из своих домов.