Специальный суд по военным преступлениям в Косове арестовал первого подозреваемого

Специальная палата (суд) Косова, суд по военным преступлениям, расположенный в Гааге, арестовал бывшего командира Армии освобождения Косова Салиха Мустафу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Мустафа был командующим Армии освобождения Косова во время Косовского конфликта 1998-1999 годов. В заявлении суда говорится, что он подтвердил обвинительное заключение и ордер на арест против Мустафы, хотя и не уточнил, какие обвинения ему могут быть выдвинуты.

По международному праву, Мустафа считается невиновным, пока его вина не будет доказана. Суд не обнародовал подробностей его ареста, и неясно, назначен ли ему адвокат.

"Салих Мустафа переводится в следственные изоляторы Специальной палаты Косова в Гааге и без задержки предстанет перед судьей предварительного производства", - говорится в сообщении суда.

Это первый арест Специальной палаты, созданной в Гааге в 2015 году для рассмотрения дел о предполагаемых преступлениях партизан Армии освобождения Косова во время войны, которая привела к независимости края от Сербии.

В июне прокурор суда обнародовал обвинительное заключение против президента Косова Хашима Тачи по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности, который включает почти 100 убийств.

Обвинительное заключение еще не утверждено судьей. Тачи, отрицающий свою вину, в июле ездил в Гаагу, чтобы встретиться с прокурорами.