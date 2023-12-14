Суд щодо воєнних злочинів залишив у силі вирок екскомандиру Армії визволення Косова

Апеляційна палата спеціального суду щодо воєнних злочинів у Косові залишила в силі вирок колишньому командиру Армії визволення Косова Саліху Мустафі, але скоротила термін його ув'язнення на чотири роки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Саліха Мустафу засудили рік тому до 26 років ув'язнення за злочини, скоєні у квітні 1999 року на базі в Зллаші у Косові. Тепер його виправдали за одним звинуваченням у жорстокому поводженні з ув'язненими, яких вважали прихильниками Сербії.

Відхиливши всі апеляції екскомандира на його засудження, апеляційна палата суду скоротила термін його ув'язнення, заявивши, що він перевищує міжнародні та національні стандарти винесення вироків у подібних справах.

Головуючий суддя Мішель Пікар назвав це рішення – перше апеляційне рішення у справі про воєнні злочини в цьому суді – важливою віхою та "значним кроком на шляху до забезпечення справедливості для жертв і притягнення винних до відповідальності".

Раніше колишнього командира Армії визволення Косова визнали винним у свавільному затриманні та тортурах ув'язнених, яких вважали прихильниками Сербії, а також у вбивстві одного з них під час війни за незалежність Косова наприкінці 1990-х років.

Мустафу заарештували 2020 року в Косові й відправили до Нідерландів, щоб він постав перед судом у Спеціальній палаті Косова, створеній за підтримки Європейського Союзу. Це філія правової системи країни, створена спеціально для розгляду обвинувачень у воєнних злочинах, скоєних етнічними албанськими повстанцями, об'єднаними в Армію визволення Косова.

Раніше суд взяв під варту колишнього президента Косова Хашима Тачі, і той очікує на суд разом з іншими підозрюваними за обвинуваченням у вбивстві, тортурах і переслідуванні. Тачі заперечує всі звинувачення.

Тачі був лідером партизанів під час війни за незалежність Косова, а після конфлікту став політичним діячем.

Більшість з 13 тисяч людей, які загинули під час війни в Косові 1998-1999 років, були етнічними албанцями. Бойові дії завершилися 78-денною кампанією повітряних ударів НАТО проти сербських сил. Приблизно мільйон етнічних албанців-косоварів вигнали з їхніх домівок.