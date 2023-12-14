Орбан подтвердил, что не присутствовал на голосовании за начало переговоров с Украиной
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан подтвердил, что воздержался во время голосования за начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, а своего отношения к этому не изменил.
Такое Орбан заявил в опубликованном в Facebook видео после объявления решений Европейского совета по расширению, пишет "Европейская правда".
Венгерский премьер в очередной раз повторил позицию Будапешта о том, что "Украина не готова к тому, чтобы мы начали с ней переговоры о членстве в ЕС".
"Решение начинать переговоры с Украиной в этих обстоятельствах – абсолютно бессмысленное, нерациональное и неправильное", – добавил он.
В то же время, пояснил Орбан, после почти восьмичасового обсуждения остальные 26 стран-членов ЕС настаивали на поддержке переговоров с Украиной и решили "идти своим путем".
"Венгрия не хочет участвовать в этом очень плохом решении", добавил премьер Венгрии, поэтому воздержался во время голосования.
В четверг председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС поддержали открытие переговоров с Украиной и Молдовой.
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