ЛИДЕРЫ ЕС ПОДДЕРЖАЛИ ОТКРЫТИЕ ПЕРЕГОВОРОВ С УКРАИНОЙ И МОЛДОВОЙ

Лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе одобрили рекомендацию Европейской комиссии об открытии переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой.

Об этом объявил председатель Европейского совета Шарль Мишель, сообщает "Европейская правда".

"Европейский совет решил начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой", – написал Мишель в Twitter (X).

The European Council has decided to open accession negotiations with Ukraine & Moldova. #EUCO granted candidate status to Georgia. And the EU will open negotiations with Bosnia and Herzegovina once the necessary degree of compliance with the membership criteria is reached and… December 14, 2023

Открытие переговоров требует согласия всех лидеров ЕС, в том числе и Венгрии, которая, как известно, до последнего заявляла о сопротивлении такому решению.

Как сообщала "ЕвроПравда", в четверг утром ключевые лидеры попытались убедить Орбана в необходимости поддержки Украины. После этого венгерский лидер заявил, что не против вступления Украины в ЕС, но "не видит причин" для переговоров.

Пока не известно, каким образом удалось убедить Орбана снять блокаду.

Решение лидеров ЕС означает, что Европейская комиссия без дальнейшей отсрочки начинает готовить технические аспекты переговоров с Украиной о членстве (так называемую переговорную рамку). Ее могут утвердить на следующем саммите ЕС весной 2024 года, если будет признано, что Украина выполнила все предыдущие критерии Еврокомиссии.

Кроме переговоров о членстве, на заседании Европейского совета рассматривают еще три важных решения, связанные с Украиной.

Подробно о том, с каким раскладом сил Украина столкнулась перед началом саммита ЕС, смотрите в объяснении "ЕвроПравды" из Брюсселя.

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