"Орбан вышел из комнаты, когда голосовали": в ЕС рассказали, как приняли решение об Украине

Решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой лидеры ЕС приняли в отсутствие венгерского премьера Виктора Орбана, что позволило избежать вето.

Об этом рассказали высокопоставленные чиновники институтов ЕС, которые общались на условиях анонимности, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Несколько представителей Евросовета утверждают, что Орбан сознательно оставил встречу на время голосования за решение по Украине.

"Главное, что никто не выступил против этого решения. Таким образом, Евросоюз согласовал решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой и о предоставлении Грузии статуса кандидата", – пояснил один из собеседников из структур ЕС.

"Юридически это абсолютно в соответствии с правилами. Да, мы приняли решение без присутствия Орбана, но не за его спиной. Он знал, что будет голосоваться это решение, и вышел из комнаты", – отметил представитель команды президента Евросовета Шарля Мишеля.

По данным источников, все остальные государства отдали голос за начало переговоров с Украиной, таким образом, были 26 голосов "за" и один "воздержался".

Ранее Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС поддержали открытие переговоров с Украиной и Молдовой.

Читайте также статью о том, что Западные Балканы могут превратиться в основную проблему на пути в ЕС после преодоления Орбана.