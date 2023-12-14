Сенат США отложит каникулы, чтобы найти компромисс с финансированием для Украины

Американские сенаторы продолжат работу в Вашингтоне на следующей неделе, несмотря на формальное завершение сессии в четверг, чтобы попытаться найти компромисс для одобрения дополнительного финансирования для Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Представители демократов и республиканцев в Сенате США в четверг продолжили переговоры для согласования позиций по одобрению дополнительной помощи Украине и Израилю и усилению мер по безопасности на границе.

"Мы достигаем прогресса, и Белый дом участвует, что хорошо. Все обнадеживает", – заявил журналистам сенатор Джон Тьюн, второй по должности республиканец в Сенате.

В Конгрессе США, как известно, более двух месяцев застрял запрос Белого дома на дополнительное финансирование, который предусматривает выделение в общей сложности около 61 миллиарда долларов Украине – на военную и макрофинансовую помощь.

Любое соглашение в Сенате, который контролируют демократами с перевесом в 51 голос, должно будет также получить одобрение Палаты представителей США, которую контролируют республиканцы (большинство в 221 против 213).

Законодатели нижней палаты Конгресса покинули Вашингтон в четверг, чтобы начать праздничные каникулы, что делает невозможным принятие помощи до Рождества.

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