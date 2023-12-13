Спикер отказался продлить работу Палаты представителей Конгресса США на следующей неделе

В Белом доме раскритиковали отказ спикера Палаты представителей республиканца Майка Джонсона поддержать призыв лидера демократов в Сенате о продлении на неделю работы обеих палат Конгресса для принятия дополнительного финансирования перед Рождеством.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Укринформ.

В Белом доме назвали это отказом от шагов, жизненно важных для национальной безопасности США.

"Как вы слышали вчера от президента (Байдена – ред.), американский народ не будет отворачиваться от Украины и ее борьбы за свободу против тирании. Тем не менее спикер Джонсон сказал, что Палата представителей завершит свою работу завтра без согласования вопросов границы, без финансирования Израиля, без финансирования насущных потребностей для Украины", – отметила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она подчеркнула, что это поощряет потенциальных агрессоров в глобальном масштабе.

"Мир наблюдает за действиями республиканцев в Конгрессе. Москва, Пекин и Тегеран – все они смотрят. Республиканцы из Палаты представителей не должны возвращаться домой на праздники, когда нужно сделать жизненно важные шаги для безопасности Соединенных Штатов и мира",- подчеркнула представитель администрации Байдена.

Ранее Байден в очередной раз призвал членов Конгресса США не делать подарка Путину и не допустить дальнейшего откладывания решения о дополнительном финансировании для помощи Украине.

Между тем лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что Конгресс вряд ли одобрит дополнительный пакет финансирования для Украины до Рождества, даже если в ближайшие дни обе партии заключат соглашение, которое это предусматривает.

Главным камнем преткновения между республиканцами и демократами является урегулирование миграции на южной границе США.

Напомним, президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме во вторник объявил, что подписал указ о выделении военной помощи Украине на 200 миллионов долларов.

После встречи с Зеленским Байден заявил, что его администрация продолжит помощь Украине, но предупредил, что возможности это делать исчерпываются из-за отсутствия одобренного Конгрессом дополнительного финансирования.