Немецкий Бундестаг одобрил дополнительный бюджет на 2023 год из-за кризиса с расходами

Немецкий Бундестаг утвердил дополнительный бюджет на 2023 год, приостановив действие самоограничения на заимствования после того, как в прошлом месяце решение Конституционного суда нарушило планы правительства по расходам.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Бюджет был одобрен 392 голосами "за" и 274 "против". Ожидается, что он будет проголосован в верхней палате парламента во второй половине дня.

Решение о приостановлении действия так называемого "долгового тормоза" требовало абсолютного большинства голосов в Бундестаге. За это решение проголосовали 414 депутатов, против – 242, девять воздержались.

Правительство обосновало приостановление действия конституционно закрепленного "долгового тормоза", который ограничивает чистые долговые заимствования до 0,35% ВВП, тем, что война в Украине является чрезвычайной ситуацией.

Благодаря дополнительному бюджету федеральное правительство превысило объем заимствований, разрешенных "долговым тормозом", на 44,8 миллиарда евро, а запланированные новые заимствования составляют 70,6 миллиарда евро.

На днях правительственная коалиция Германии согласовала бюджет страны на 2024 год после месяца напряженных переговоров на фоне кризиса, связанного с возникновением "дыры" в бюджете на 60 миллиардов евро.

В нем в частности предусматривается прямая двусторонняя помощь Украине в размере восьми миллиардов евро.

Ситуация с принятием бюджета Германии превратилась в хаос после ноябрьского решения Конституционного суда, который постановил, что Берлин не может перенаправить 60 миллиардов евро неиспользованных средств от пандемии COVID на климатические проекты.

Ранее правительство Германии согласовало дополнительный бюджет на 2023 год, приостановив четвертый год подряд так называемый "долговой тормоз", ограничивающий структурный дефицит бюджета.